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Новый парк культуры открылся рядом с «Ростов Ареной»
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Новый парк культуры открылся рядом с «Ростов Ареной» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Новый парк культуры и отдыха открылся в левобережной зоне Ростова-на-Дону рядом со стадионом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
"Создание таких зон обеспечит развитие нашего города. До Чемпионата мира здесь многое будет сделано, эта зона превратится в спортивную рекреационную зону", — сказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Парк появился на месте прежнего центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла.
Парк расположен на 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Здесь построили площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, футбола, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке посажено много хвойных деревьев, есть детские площадки с игровыми элементами и уличные тренажерные комплексы для взрослых, набережная протяженностью более 1 тыс. метров. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей Чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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