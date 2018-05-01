Новый парк культуры открылся рядом с «Ростов Ареной»

Новый парк культуры и отдыха открылся в левобережной зоне Ростова-на-Дону рядом со стадионом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

"Создание таких зон обеспечит развитие нашего города. До Чемпионата мира здесь многое будет сделано, эта зона превратится в спортивную рекреационную зону", — сказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев

Парк появился на месте прежнего центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла.

Парк расположен на 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Здесь построили площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, футбола, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке посажено много хвойных деревьев, есть детские площадки с игровыми элементами и уличные тренажерные комплексы для взрослых, набережная протяженностью более 1 тыс. метров. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей Чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).