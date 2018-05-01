Прогнозы и ставки на футбол и теннис 1 мая

«Бавария», которой в Мадриде нужно забивать дважды и при этом желательно не пропускать, на выходных устроила погром «Айнтрахту» своего будущего тренера Нико Ковача — 4:1. И если в прошлом туре в составе чемпиона дебютировал защитник «молодежки» Май, то в субботу компанию ему составили Дорш, Шабани и 17-летний Эвина. Средний возраст стартового состава хозяев равнялся 24 годам и 36 дням — приятно глазу. Но в Испании Юпп Хайнкес будет делать ставку на опытных и проверенных — тут к гадалке не ходи.

«Реал» на выходных победил не так уверенно (2:1 против «Леганеса»), но тоже сделал это полурезервным составом — матч пропускали 10 человек, выходивших в стартовом составе на «Альянц-Арене». Три очка «сливочным» принесли спорные голы Бейла и Майораля. Оба, есть мнение, были забиты из офсайда. Но это не отменяет того факта, что к одному из важнейших матчей сезона Зидан, как и его оппонент, подойдет во всеоружии и с отдохнувшими лидерами.

А раз так — мы вправе ждать от команд яркого и результативного футбола.

Ставка: обе команды забьют и ТБ 2,5 за 1,53.

Пабло Андухар — Стефанос ЦиципасТурнир в Эшториле. Первый круг

А до этого, напомним, были относительно успешные выступления в Монте-Карло — два раунда квалификации, один в основной сетке и вылет во втором круге от Давида Гоффена

Пабло Андухар, ныне пребывающий за пределами топ-100, в столице Каталонии проиграл в финале квалификации американцу Бджорну Фратанджело, а затем в статусе «лаки-лузера» прошел того же Фратанджело в первом круге и споткнулся на соотечественнике Роберто Баутисте-Агуте во втором.

Очевидно, что в матче с Циципасом 32-летнего Андухара, имеющего за плечами 4 титула на грунтовых турнирах (в том числе в Марракеше-2018), может спасти лишь опыт. Если молодой грек будет по-максимуму использовать свою подачу и удар слева, то шансов у Пабло будет не так много. Но мы все же верим, что поединок получится упорным.

Ставка: ТБ 20,5 за 1,67.

Жоау Соуза — Даниил МедведевТурнир в Эшториле. Первый круг

Результаты португальца в нынешнем сезоне удручающие — с января пределом Жоау Соузы были 1/8 «Мастерса» в Майами и полуфинал Марракеша, где он уступил будущему победителю Пабло Андухару.

Россиянин же прогрессирует — титул в Сиднее, четвертьфинал в Роттердаме и многообещающий поединок с Кеи Нисикори во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Букмекеры отдают предпочтение хозяину кортов, однако это мнение ошибочное — в Эшториле Соуза ни разу не проходил первый круг. Словом, ставим на Медведева.

Ставка: победа Медведева за 2,10.

Общий коэффициент — 5,37.