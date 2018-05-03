Прогнозы и ставки на теннис и футбол 3 мая

Кевин Андерсон — Стефанос Циципас Теннис. Турнир ATP в Эшториле. Второй круг

Южноафриканец Кевин Андерсон приехал в Эшторил в статусе первой ракетки турнира, однако это не значит, что он считается главным претендентом на победу.

Ни для кого не секрет, что Андерсон недолюбливает грунтовое покрытие, на котором он не чувствует себя так же комфортно, как на харде или траве.

В то же время Стефанос Циципас явно предпочитает грунт, что доказал на недавнем турнире в Барселоне, где дошел до финала, уступив только Рафаэлю Надалю

Кроме того, в первом раунде турнира в Эшториле грек успел уверенно расправиться с испанцем Пабло Андухаром (7:6, 6:3).

Конечно, в пользу Андерсона говорит его опыт, но что-то нам подсказывает, что у Циципаса будет больше шансов на успех.

Ставка: победа Циципаса с форой 0 за 1,85.

«Атлетико» — «Арсенал» Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

Мадридский «Атлетико» на прошлой неделе привез из Лондона результативную ничью (1:1), которая делает его фаворитом на выход в финал Лиги Европы.

На своем поле «матрасники» традиционно играют хорошо, поэтому «Арсеналу» будет очень сложно завершить ответную игру в свою пользу.

Если уж на «Эмирейтс» лондонцы не смогли дожать соперника, игравшего вдесятером, то как же они собираются это сделать в столице Испании?

Мы прекрасно понимаем, что для «канониров» это последний шанс пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне, а также завоевать последний трофей при Арсене Венгере. Однако с нынешней нестабильной игрой «Арсеналу» будет невероятно сложно пробиться в финал.

«Арсенал», наверняка, будет много атаковать и, скорее всего, даже забьет, при этом вряд ли сыграет в обороне на ноль, что и сыграет с ним злую шутку.

Ставка: тотал голов больше 2 за 1,54.

«Ред Булл» — «Марсель» Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

Австрийский «Ред Булл» неделю назад проиграл во Франции со счетом 0:2, хотя по игре особо не уступал своему сопернику, а по некоторым показателям даже превзошел его.

Впрочем, команду Марко Розе подвела реализация, которая должна вернуться уже на своем поле, где болельщики точно погонят футболистов вперед.

Все указывает на то, что «Ред Булл» должен забить, вот только остаться надежным в обороне при этом вряд ли получится, учитывая то, как неплохо на контратаках действует «Марсель».

У себя дома австрийцы пропускали и от «Реал Сосьедада» в 1/16 финала и от «Лацио» в 1/4 финала, так что ожидаем голов от обеих команд.

Ставка: обе забьют за 1,60.

Общий коэффициент — 4,55.