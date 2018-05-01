Каспарс Горкшс: «Хочу найти для сборной Латвии священника»

Новый президент Латвийской федерации футбола 36-летний Каспарс Горкшс сообщил, что сборную страны возглавит иностранец. По словам функционера, он намерен вернуть любовь болельщиков к национальной команде.

— Знаешь, когда я узнал итоги голосования, действительно, у меня пропал дар речи, — приводит LSM слова Горкшса. — Все-таки за плечами были шесть месяцев подготовки к этой битве. А это была битва — очень интересная, насыщенная и увлекательная. Во всяком случае, такого ажиотажа я не предполагал. Это большая радость и большая честь. Спасибо всем, кто меня все это время поддерживал.

— Каспар, и все же… Только-только ты закончил карьеру и сразу снова в бой. Зачем тебе это понадобилось — борьба за пост президента Латвийской футбольной федерации, почему не тренер, к примеру?

— Тренером я себя не вижу. Хотя сегодня тренер — это прежде всего менеджер, это тот человек, который мотивирует, заводит, поднимает дух команды. А не тот, кто расставляет фишки по полю перед тренировкой. Новый президент федерации — это что-то похожее, он должен поднять интерес к футболу на новую высоту, чтобы у людей горели глаза, когда речь заходит о футболе. Я знаю, что люди желают сборной Латвии только побед, очень много позитива вокруг, очень много тех, кто действительно переживает за команду. Но сегодня все устали, так как вокруг футбола очень много негатива. Но ведь есть и много позитивных вещей.

— Впереди у тебя много кадровых проблем, и это не секрет, которые придется решать.