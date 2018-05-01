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Гари Невилл назвал идеальную кандидатуру на замену Моуринью
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Гари Невилл назвал идеальную кандидатуру на замену Моуринью 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Футбольный эксперт Гари Невилл хотел бы, чтобы в будущем "Манчестер Юнайтед" возглавил Маурисио Почеттино.
"Посмотрите на «Тоттенхэм» Почеттино. Кайл Уокер и Дэнни Роуз даже рядом не стояли с понятием «хороший футболист». Что касается Дембеле, раньше я думал, что у него лишний вес и он ленив. Теперь я считаю, что это прекрасный футболист. Кристиан Эриксен теперь играет полезно именно там, где надо. Когда Почеттино только пришёл в клуб, Кейн забивал по 4-5 голов за сезон. Посмотрите на то, что сделал Деле Алли за два-три года. Он показывает выдающийся футбол.
Я надеюсь, что, когда время Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» подойдёт к концу, он выиграет несколько чемпионских титулов, потому что я считаю его фантастическим тренером. Почеттино — это тот парень, которого я бы хотел видеть во главе клуба после. Я считаю, что он этого заслуживает. Вероятно, похожие мысли посещают также ПСЖ и "Реал", и руководство «Тоттенхэма» знает об этом" — приводит слова Невилла Goal.com.
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