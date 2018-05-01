В Орле состоялась первомайская демонстрация

Сегодня, 1 мая, в Орле представители профсоюзов и различных политических объединений прошли с лозунгами и транспарантами от стадиона «Динамо» до площади Ленина.

У стен обладминистрации состоялся митинг. В мероприятии приняли участие около 3000 человек.

Поговорили о сильной промышленности, освободившейся от западной зависимости, необходимости поставить природные богатства на службу народу. Затронули тему бесплатного качественного образования и индексации пенсий работающим пенсионерам.

(Фото пресс-службы администрации города Орла).