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В Орле состоялась первомайская демонстрация
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В Орле состоялась первомайская демонстрация 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 1 мая, в Орле представители профсоюзов и различных политических объединений прошли с лозунгами и транспарантами от стадиона «Динамо» до площади Ленина.
У стен обладминистрации состоялся митинг. В мероприятии приняли участие около 3000 человек.
Поговорили о сильной промышленности, освободившейся от западной зависимости, необходимости поставить природные богатства на службу народу. Затронули тему бесплатного качественного образования и индексации пенсий работающим пенсионерам.
(Фото пресс-службы администрации города Орла).
Сообщение В Орле состоялась первомайская демонстрация появились сначала на РИА 57.
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