Не успел закончиться матч 28-го тура «Краснодар» — «Локомотив» (2:0), как возник вопрос: кому судить встречу 29-го тура «Локомотив» — "Зенит", которая должна пройти 5 мая в Москве?
Михаил Вилков в целом с сегодняшней игрой справился. Интересно, справится ли в ближайшую субботу его коллега, которого еще нужно найти. Теоретически игру могут судить ростовчанин Сергей Иванов и рефери из Подмосковья Виталий Мешков.
Кандидатура Мешкова вызывает большие сомнения. «Зенит» наверняка вспомнит, что этот судья — воспитанник начальника команды «Локомотив» и бывшего арбитра премьер-лиги Станислава Сухины.
Некоторое время назад существовали правила, при которых матч столичной команды с немосковской можно было доверить московскому рефери, входящему в списки ФИФА. При Валентине Иванове и Андрее Будогосском эти правила не использовались. Но вроде бы их никто не отменил.
Поэтому 5 мая теоретически матч «Локомотив» — «Зенит» могут обслуживать будущий арбитр ЧМ-2018 Сергей Карасев, Алексей Еськов и Алексей Матюнин. Но сегодня стало известно, что Карасев вместе с Антоном Аверьяновым, Тихоном Калугиным, Сергеем Лапочкиным, Сергеем Ивановым и Игорем Демешко получил назначение на ответную полуфинальную игру Лиги Европы «Зальцбург» — «Марсель». Она состоится в четверг, и вряд ли судья будет готов работать на субботней встрече.
Получается, главным кандидатом становится Еськов? (Александр БОБРОВ)