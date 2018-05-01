Heroic рассталась с peacemaker

Луиз peacemaker Тадеу покинул пост тренера Heroic. Контракт действовал до конца 2018 года, но организация досрочно расторгла соглашение с бразильцем. Как сказано в официальном анонсе, все произошло по взаимному согласию сторон. Роль наставника временно займет игрок команды Андреас MODDII Фрид.

Flickr.com После ухода Тадеу опубликовал пост в TwitLonger, где сообщил, что в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Он добавил, что в этом нет ничего серьезного и Heroic была готова предоставить ему полную поддержку. По словам peacemaker, организация планирует реструктуризацию состава, в которой он бы не смог полноценно участвовать по состоянию здоровья. Поэтому стороны решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Тадеу присоединился к Heroic в ноябре 2017 года, а в декабре заключил контракт на год. С командой он выиграл европейские отборочные на World Cyber Arena 2017, дошел до финала Copenhagen Games 2018 и занял четвертое место на cs_summit 2. До этого peacemaker сменил пять коллективов. С ноября 2015 года по ноябрь 2017 года он тренировал Games Academy, которая потом перешла в Tempo Storm, Team Liquid, NRG Esports, Misfits и TyLoo. Heroic основали в августе 2016 года бывшие игроки Team X. Организация является одним из активов агентства RFRSH Entertainment. 24 апреля команду покинули Марко Snappi Пфейффер и Джейкоб JUGI Хансен. Контракты игроков выкупила OpTic Gaming. По данным датских СМИ, сумма сделки составила 3 млн датских крон (~$491 тыс.). Спортивный директор RFRSH сообщил, что состав команды будет укомплектован в ближайшем будущем.