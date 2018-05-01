Луиз peacemaker Тадеу покинул должность тренера Heroic по CS:GO

Луиз peacemaker Тадеу больше не является тренером Heroic по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом менеджмент сообщил на сайте организации. Кто станет новым наставником, пока не известно.

«У Луиза были небольшие проблемы со здоровьем. Мы предложили ему полную поддержку и пришли к взаимному соглашению о расторжении нашего контракта, чтобы он мог целиком восстановиться. Это даст нам возможность пересмотреть тренерскую роль в составе», — прокомментировал изменения спортивный директор RFRSH Entertainment Каспер Хвидт.

Луиз peacemaker Тадеу был тренером Heroic с ноября 2017 года. Под его руководством команда выиграла европейскую квалификацию WCA 2017, заняла четвёртое место на cs_summi 2 и второе на Copenhagen Games 2018.