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Почеттино: «Кейн приедет в Россию в стопроцентной готовности»
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Почеттино: «Кейн приедет в Россию в стопроцентной готовности» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино доволен формой нападающего Гарри Кейна.
"Конечно, к чемпионату мира в России Кейн подойдёт в стопроцентной готовности. Он сильный парень — физически и ментально. Гарри завершит сезон с нами, а затем в хорошем состоянии отправится на Мундиаль.
Кейну нужно продолжать улучшаться, но в целом я счастлив. В 150 матчах он забил 105 голов. Тут сложно что-то говорить, Гарри — фантастический нападающий. Последние недели были трудными, однако он справляется", — цитирует Почеттино Daily Mail.
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