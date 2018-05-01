Почеттино: «Кейн приедет в Россию в стопроцентной готовности»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино доволен формой нападающего Гарри Кейна

"Конечно, к чемпионату мира в России Кейн подойдёт в стопроцентной готовности. Он сильный парень — физически и ментально. Гарри завершит сезон с нами, а затем в хорошем состоянии отправится на Мундиаль.

Кейну нужно продолжать улучшаться, но в целом я счастлив. В 150 матчах он забил 105 голов. Тут сложно что-то говорить, Гарри — фантастический нападающий. Последние недели были трудными, однако он справляется", — цитирует Почеттино Daily Mail.