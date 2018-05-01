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В социальных сетях оскорбляют нижегородку, которую по ошибке приняли за дебоширку
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В социальных сетях оскорбляют нижегородку, которую по ошибке приняли за дебоширку 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Настоящей дебоширкой оказалась психолог одной из нижегородских школ. Поначалу она неадекватно вела себя в кафе, затем в участке полиции. В репортаже «РЕН ТВ Новости» корреспондент не назвал её имя и фамилию, но в видео они показаны, в печатном варианте новости также указаны. Этого хватило для того, чтобы многие обратили на женщину своё внимание и высказались на её счёт.
Обращения людей в социальных сетях оказались направлены совсем не той нижегородке. Все оскорбления вывалились на женщину, которая последние полгода проживает не здесь, а в Кировской области у родителей. К своему несчастью она оказалась полной тезкой настоящей дебоширки.
Поначалу оскорблений было не так много, но они поступали из разных областей России. Затем их число перевалило за несколько сотен, а недавно количество сообщений по этой теме стало свыше тысячи. Об этом инциденте поведал коллега женщины, который написал про это на своей странице в социальной сети. Он, как и многие люди в комментариях, недоумевает, как РЕН ТВ смогли опубликовать личные данные потерпевшей, которые впоследствии причинили столько вреда совершенно другом человеку. Люди пытаются помочь пострадавшей добрыми словами и советами.
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