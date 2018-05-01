В социальных сетях оскорбляют нижегородку, которую по ошибке приняли за дебоширку

Настоящей дебоширкой оказалась психолог одной из нижегородских школ. Поначалу она неадекватно вела себя в кафе, затем в участке полиции. В репортаже «РЕН ТВ Новости» корреспондент не назвал её имя и фамилию, но в видео они показаны, в печатном варианте новости также указаны. Этого хватило для того, чтобы многие обратили на женщину своё внимание и высказались на её счёт.

Обращения людей в социальных сетях оказались направлены совсем не той нижегородке. Все оскорбления вывалились на женщину, которая последние полгода проживает не здесь, а в Кировской области у родителей. К своему несчастью она оказалась полной тезкой настоящей дебоширки.