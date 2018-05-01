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Рикардо Лаборде: «В „Краснодаре“ было много травм, но я испытал намного больше счастья»
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Рикардо Лаборде: «В „Краснодаре“ было много травм, но я испытал намного больше счастья» 

Спорт-Экспресс 6 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде в интервью клубной пресс-службе отметил, что пока не знает в какой команде продолжит карьеру. Напомним, что по окончании сезона 30-летний колумбиец покинет стан «быков» в связи с истечением срока контракта.
— Рикардо, чем стали для вас пять лет, проведенные в составе «Краснодара»? — Команда стала для меня настоящей семьей. Конечно, не всегда все у меня складывалось идеально, было много травм, но эти годы принесли мне намного больше счастья, чем грусти или сожалений. Я очень горд, что пять лет был частью этого клуба, и с большой теплотой отношусь ко всем партнерам по команде, работникам и руководству «Краснодара».
— Уже определились, где продолжите карьеру?
— Пока еще нет.
— Если бы на выбор вам предложили три варианта продолжения карьеры — перейти в какой-либо другой российский клуб, уехать в Европу или вернуться домой в Колумбию — какой-бы предпочли?
— Выбор, который я сделаю, зависит не только от меня. Он зависит также и от моей семьи, и, прежде чем его сделать, я обязательно посоветуюсь с близкими, узнаю, что они думают по этому поводу. И только после этого приму окончательное решение. А вообще из трех предложенных вариантов для меня приемлем любой. Лаборде стал игроком «Краснодара» в 2013 году. Он провел за команду 116 матчей и забил 19 мячей.
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