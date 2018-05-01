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Колобков: Дагестан имеет огромные спортивные традиции
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Колобков: Дагестан имеет огромные спортивные традиции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАСПИЙСК, 1 мая. /ТАСС/. Республика Дагестан имеет богатые спортивные традиции, считает министр спорта России Павел Колобков, который посетил чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске.
"Хочется увидеть новые имена, здесь сильнейшие спортсмены из 35 стран, те, кого мы увидим в Токио (на Олимпиаде 2020 года — прим. ТАСС), — сказал Колобков журналистам. — Хотелось бы увидеть красивую борьбу, здесь она не просто спорт, это образ жизни, религия. То, что мы увидим, это то, ради чего мы взяли на себя ответственность провести этот чемпионат Европы. Был на стадионе Исинбаевой, ясно, что у Дагестана огромные спортивные традиции, не только в борьбе".
На чемпионате Европы будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе. Российские борцы представлены в каждом виде программы. В составе российской сборной выступают олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев. Чемпионат завершится 6 мая.
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