Петреску провел переговоры с китайскими клубами

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску с большой вероятностью покинет «Клуж» после нынешнего сезона. Как сообщил президент клуба Илиу Мурешан, специалист намерен отправиться в Китай.

— Знаю, что представители китайских клубов уже встречались с Петреску и остались им довольны, — передает Telekom Sport слова Мурешана. — Дан сможет уйти, если заплатит опредленную сумму — значимую, но небольшую. Для китайских клубов это не проблема. Лично я не хочу, чтобы Дан уходил. У него есть все условия для работы в «Клуже».

По данным румынских СМИ, Петреску должен заплатить «Клужу» 300 000 евро за досрочное прекращение контракта.