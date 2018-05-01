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Петреску провел переговоры с китайскими клубами
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Петреску провел переговоры с китайскими клубами 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску с большой вероятностью покинет «Клуж» после нынешнего сезона. Как сообщил президент клуба Илиу Мурешан, специалист намерен отправиться в Китай.
— Знаю, что представители китайских клубов уже встречались с Петреску и остались им довольны, — передает Telekom Sport слова Мурешана. — Дан сможет уйти, если заплатит опредленную сумму — значимую, но небольшую. Для китайских клубов это не проблема. Лично я не хочу, чтобы Дан уходил. У него есть все условия для работы в «Клуже».
По данным румынских СМИ, Петреску должен заплатить «Клужу» 300 000 евро за досрочное прекращение контракта.
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