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Сергей Андронов: «Самое главное — голову перезарядить»
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Сергей Андронов: «Самое главное — голову перезарядить» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
— Настроение у нас рабочее, — сказал Андронов. — Готовимся к чемпионату мира. По поводу изменений в тренерском штабе — в спорте все всегда меняется. Нам даже задумываться об этом смысла нет. Если только об этом думать — это будет мешать команде. Думать надо о чемпионате мира. Это серьезный турнир очень хорошего уровня.
— Нет Ничушкина и Телегина. Может ли это сказаться?
— Не знаю. Сезон вышел тяжелым. У ребят травмы. Любой игрок такого уровня был бы полезен.
— Сезон у вас вышел насыщенным из-за Олимпиады.
— Ничего страшного. Было время — пара дней, — чтобы передохнуть. Самое-то главное — голову перезарядить. Эмоций набраться. Перезагрузиться, так сказать.
— Наверняка знаете составы других команд.
— Нет. Не вдавался. Знаю, что у всех команд уровень будет очень высоким. Кого-то выделять — не вижу смысла.
— Знарок успел попрощаться с игроками?
— Я не знаю. Я его не видел.
— А как отнеслись к информации, что он может оказаться в ЦСКА?
— Я не знаю. Особо ничего не читал. Сезон был длинный и насыщенный. Комментировать что-то по этому поводу не готов. (Артем БОЖКО)
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