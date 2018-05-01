Сергей Андронов: «Самое главное — голову перезарядить»

Нападающий сборной России и ЦСКА Сергей Андронов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею. Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

— Настроение у нас рабочее, — сказал Андронов. — Готовимся к чемпионату мира. По поводу изменений в тренерском штабе — в спорте все всегда меняется. Нам даже задумываться об этом смысла нет. Если только об этом думать — это будет мешать команде. Думать надо о чемпионате мира. Это серьезный турнир очень хорошего уровня.

— Нет Ничушкина и Телегина. Может ли это сказаться?

— Не знаю. Сезон вышел тяжелым. У ребят травмы. Любой игрок такого уровня был бы полезен.

— Сезон у вас вышел насыщенным из-за Олимпиады.

— Ничего страшного. Было время — пара дней, — чтобы передохнуть. Самое-то главное — голову перезарядить. Эмоций набраться. Перезагрузиться, так сказать.

— Наверняка знаете составы других команд.

— Нет. Не вдавался. Знаю, что у всех команд уровень будет очень высоким. Кого-то выделять — не вижу смысла.

— Знарок успел попрощаться с игроками?

— Я не знаю. Я его не видел.

— А как отнеслись к информации, что он может оказаться в ЦСКА?