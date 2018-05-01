Сергей Андронов: Знарок возглавит ЦСКА? Я себе этим голову не забиваю

Форвард сборной России Сергей Андронов в интервью «Советскому спорту» рассуждает о тяжелом сезоне, нынешнем составе сборной и будущем ЦСКА.

— В команде сейчас нормальное рабочее настроение, готовимся к турниру, — опытный капитан армейцев говорит о предстоящим чемпионате мира так, словно речь идет о регулярных матчах КХЛ.

Кирилл Капризов : Поедут ли со мной родители? Нужно самому еще в Данию попасть

— Как вы восприняли неожиданную смену главного тренера в сборной России? — Это спорт. Рабочая ситуация. В командах постоянно что-то меняется. А мы что? Игрокам нет смысла об этом задумываться. Если об этом постоянно думать, команде лучше не станет. Наоборот, помешает.

— А о чем сейчас надо думать? — О подготовке к чемпионату мира. Готовиться к турниру надо очень серьезно. У соперников хороший уровень.

— В последних матчах Евротура наша команда часто проигрывала. Что надо изменить, чтобы начать побеждать? — Наш тренерский штаб с этим уже разбирается. Думаю, Воробьев и его помощники будут искать новые сочетания. Ну а наше дело — выполнять установки.

— Сами знаете, с кем будете в одной тройке на лед выходить? — Ничего пока еще неизвестно. Завтра или послезавтра поймем. По тому, с кем кататься будем.

— Ваших привычных партнеров по игре в меньшинстве в ЦСКА и сборной — Ивана Телегина Валерия Ничушкина — на чемпионате мира уже точно не будет. Дискомфорт? — У ребят травмы после тяжелого сезона. Но любой игрок полезен и ценен. Мы сыграем составом, который есть.

Павел Дацюк : Моя первая в жизни загранпоездка была именно в Данию

— А вы лично разве не устали в этом сезоне? Ведь за плечами и Олимпиада, и финал Кубка Гагарина. — Пару дней на отдых у нас было. Дух перевели. Самое-то главное сейчас — голову восстановить, набрать новых эмоций, перезагрузиться.

— Наблюдая за матчами Евротура я как раз заметил, что сборной России в первую очередь эмоций и не хватает. — Да тяжело было, чего уж там. Не успели финал закончить, как сразу в сборную. На самом деле только сейчас отходить от Кубка Гагарина начинаю.

— Что скажете о соперниках, с которыми уже столкнулись? — За чужими составами не следил. Но знаю, что общий уровень будет очень приличный. Поэтому выделять кого-то персонально даже не вижу смысла.

Олег Знарок успел хотя бы попрощаться с игроками сборной? — Лично я его после полуфинала не видел.

— Ходят слухи, что он ЦСКА возглавит в следующем сезоне. Что об этом думаете? — Не знаю. Если честно, давно прессу не читал. Потому что мы играли и были сконцентрированы только на этом. Лишний раз голову забивать себе информацией ни к чему было. Посмотрим…

— Но морально вы готовы к таким переменам в тренерском штабе ЦСКА? — Без комментариев. Сейчас ничего на эту тему говорить не буду.