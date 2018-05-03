Букмекеры оценили шансы «Арсенала» выбить «Атлетико» из Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита ответного полуфинального матча Лиги Европы «Атлетико» — «Арсенал», который состоится сегодня, 3 мая. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1. Шансы «Арсенала» на успех в матче оценены коэффициентом 5.00. Ничья котируется за 3.75, а победа мадридского клуба — за 1.72. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что гости не проиграют. Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.91. Аналитики не ждут высокой результативности. Тотал больше 2,5 мяча котируется за 1.95, тотал меньше — за 1.80. Самые вероятные авторы голов Антуан Гризманн (1.90) и Кевин Гамейро (2.40).

Проход «Атлетико» оценен в 1.30, а проход «Арсенала» — в 3.40.

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