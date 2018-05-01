ТАСС, 1 мая. Бригада российского арбитра Сергея Карасева назначена на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцубргом» и французским «Марселем». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помощниками — Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертым арбитром станет Игорь Демешко.
Ответный матч пройдет в Зальцбурге 3 мая, начало встречи — 22:05 мск. В первом матче «Марсель» на своем поле победил со счетом 2:0.
Карасев будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Он станет первым российским арбитром, обслуживающим матчи чемпионата мира, с 2006 года, когда на мировом первенстве в Германии работал Валентин Иванов.