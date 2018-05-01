Классон сыграл 50-й официальный матч за «Краснодар» 

Полузащитник Виктор Классон, приняв участие во вчерашней игре против «Локомотива» (2:0), сыграл свой 50-й официальный матч в составе ФК «Краснодар». 26-летний швед стал 36-м игроком «Краснодара», которому покорилась эта отметка.
Лидером является Жоаозиньо — 215 матчей. В первую тройку также входят Андреас Гранквист (179) и Юрий Газинский (174). Больше 100 матчей за «Краснодар» провели 13 человек. На подходе Федор Смолов, в активе которого 97 игр.
Классон в 50 матчах за «Краснодар» забил 16 голов, войдя в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Больше всего голов за «быков» забил Смолов — 63.
По системе «гол + пас» Классон занимает 11-е место в клубной летописи, у него 24 очка (16 + 8). По этому показателю лидером «Краснодара» является Жоаозиньо — 95 очков (39 + 56).