Лужники открыли летний сезон впервые после реконструкции

Олимпийский комплекс «Лужники» открыл свои двери впервые после реконструкции. Гостей на праздник Первомая ждут новые площадки, соревнования и концерт. Об этом сообщил официальный сайт столичной мэрии.

С 11:00 до 20:00 для посетителей откроют 20 спортивных и развлекательных площадок.

Зрители увидят выступления экстремальных команд и концерт под открытым небом с участием Noize MC, «Смоки Мо», Anacondaz и других.

Для любителей активного отдыха здесь пройдет любительский турнир по футболу и соревнования по большому теннису, городкам и другим видам спорта.

«Лужники» готовятся принять чемпионат мира по футболу. Большая спортивная арена уже полностью реконструирована. Территория вокруг спортивного комплекса благоустраивается, создается крупнейший в стране спортивный парк. Вскоре здесь появятся ледовый дворец, бассейн и центр художественной гимнастики. Также ведется строительство канатной дороги, которая соединит «Лужники» и Воробьевы горы.