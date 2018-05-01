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Лужники открыли летний сезон впервые после реконструкции
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Лужники открыли летний сезон впервые после реконструкции 

360tv.ru 41 минуту назад
Олимпийский комплекс «Лужники» открыл свои двери впервые после реконструкции. Гостей на праздник Первомая ждут новые площадки, соревнования и концерт. Об этом сообщил официальный сайт столичной мэрии.
С 11:00 до 20:00 для посетителей откроют 20 спортивных и развлекательных площадок.
Зрители увидят выступления экстремальных команд и концерт под открытым небом с участием Noize MC, «Смоки Мо», Anacondaz и других.
Для любителей активного отдыха здесь пройдет любительский турнир по футболу и соревнования по большому теннису, городкам и другим видам спорта.
«Лужники» готовятся принять чемпионат мира по футболу. Большая спортивная арена уже полностью реконструирована. Территория вокруг спортивного комплекса благоустраивается, создается крупнейший в стране спортивный парк. Вскоре здесь появятся ледовый дворец, бассейн и центр художественной гимнастики. Также ведется строительство канатной дороги, которая соединит «Лужники» и Воробьевы горы.
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев поздравил всех жителей области с Праздником весны и труда. Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.
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