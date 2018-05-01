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Капризов: год назад сильно переживал из-за чемпионата мира, сейчас уже спокойнее
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Капризов: год назад сильно переживал из-за чемпионата мира, сейчас уже спокойнее 

Р-Спорт 39 минут назад
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов заявил, что год назад сильно переживал из-за ситуации с попаданием на чемпионат мира, а в настоящий момент уже спокойнее себя чувствует.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в Копенгагене и Хернинге. Во вторник были названы имена 26 игроков, включая Капризова, которые отправятся в составе команды на турнир.
"На Олимпиаде получал удовольствие, играя в тройке с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. Для меня это большая честь, но сила нашей команды в том, что все готовы играть друг с другом. Возможно, всего одна победа в шести играх перед чемпионатом мира, потому что играли без Дацюка. Конечно, волнительно ждать объявления состава, но уже поспокойнее, год назад вот в Кельне сильно переживал, когда так и не попал в состав", — сказал Капризов журналистам.
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