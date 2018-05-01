Роман Широков: «У Джикии нет шансов набрать игровую форму к ЧМ-2018»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что защитник «Спартака» Георгия Джикия не успеет восстановиться к чемпионату мира 2018 года. Джикия получил разрыв передней крестообразной связки колена во время контрольного матча красно-белых в январе.

«Думаю, у Джикии, даже если он восстановится от травмы, нет шансов набрать игровую форму к чемпионату мира. Не вижу смысла включать его в расширенный список. Он полгода без игры, для того чтобы восстановить подвижность, одного сбора явно не хватит. Ну и для него самого это очень опасно. А вдруг, не дай Бог, рецидив? Не сыграет и пропустит ещё более длительный срок.

Прекрасно понимаю его желание сыграть на чемпионате мира, ведь другой возможности может не быть. Но мне кажется, что здоровье должно быть превыше всего», — сказал Широков в эфире программы «Футбол России».