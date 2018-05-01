Подарок к Первомаю: во Владивосток привезли кубок ЧМ

Подарок к Первомаю получили болельщики Владивостока. Утром в город привезли кубок чемпионата мира по футболу, сообщает «МИР 24».

«Я надеюсь, что все россияне получат максимум удовольствия от каждой минуты, каждой секунды того времени, когда чемпионат мира по футболу-2018 будет проходить в России. Я надеюсь, что по прошествии десяти, даже 20 лет, каждый из вас будет вспоминать то время, когда Россия принимала этот чемпионат», — сказал Силва.

В Москву кубок привезут за несколько дней до начала мундиаля.

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