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Подарок к Первомаю: во Владивосток привезли кубок ЧМ
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Подарок к Первомаю: во Владивосток привезли кубок ЧМ 

Мир24 28 минут назад
Подарок к Первомаю получили болельщики Владивостока. Утром в город привезли кубок чемпионата мира по футболу, сообщает «МИР 24».
Трофей доставили спецрейсом из Японии. Перед этим он побывал более чем в 50 странах. В полете кубок сопровождал посол тура Виктория Лопырева, российская супермодель Наталья Водянова и бразильский футболист, чемпион мира Жилберту Силва.
«Я надеюсь, что все россияне получат максимум удовольствия от каждой минуты, каждой секунды того времени, когда чемпионат мира по футболу-2018 будет проходить в России. Я надеюсь, что по прошествии десяти, даже 20 лет, каждый из вас будет вспоминать то время, когда Россия принимала этот чемпионат», — сказал Силва.
В Москву кубок привезут за несколько дней до начала мундиаля.
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