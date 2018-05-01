В Московской области стартовал сезон гонок по бездорожью

Сегодня впервые после долгой зимы любители экстрима проводят тестовый заезд в Шатурском районе Подмосковья. В нем принимают участие десять полноприводных автомобилей, которые обладают повышенной проходимостью, сообщил корреспондент телеканала «360».

Маршрут проходит по лесам, ручьям, болотам и косогорам. Чтобы преодолеть все эти препятствия, машины хорошо тюнингованы: на них установлены усиленная рулевая тяга, трансмиссия, лебедка и иногда даже каркас безопасности.

Однако даже такие серьезные болиды не всегда могут проехать по топкой дороге, некоторые участники заезда попадают в грязевой капкан. Все пилоты являются

спортсменами-любителями

и участвуют в этом заезде ради собственного удовольствия. Поэтому главное правило, установленное организаторами — это взаимовыручка. Каждый экипаж должен в любой момент быть готов прийти на помощь своему соседу.

Отличительной особенностью сегодняшнего дня является неограниченное время для прохождения трассы. Состязаний не будет, главное — успешно преодолеть все препятствия. Протяженность трассы составляет 25 километров.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Москве прошло ежегодное ралли

ретро-автомобилей. В столицу приехали более пятидесяти экипажей, начиная от легенд советского автопрома, заканчивая старинными авто

экстра-класса