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В Московской области стартовал сезон гонок по бездорожью
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В Московской области стартовал сезон гонок по бездорожью 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня впервые после долгой зимы любители экстрима проводят тестовый заезд в Шатурском районе Подмосковья. В нем принимают участие десять полноприводных автомобилей, которые обладают повышенной проходимостью, сообщил корреспондент телеканала «360».
Маршрут проходит по лесам, ручьям, болотам и косогорам. Чтобы преодолеть все эти препятствия, машины хорошо тюнингованы: на них установлены усиленная рулевая тяга, трансмиссия, лебедка и иногда даже каркас безопасности.
Однако даже такие серьезные болиды не всегда могут проехать по топкой дороге, некоторые участники заезда попадают в грязевой капкан. Все пилоты являются
спортсменами-любителями
и участвуют в этом заезде ради собственного удовольствия. Поэтому главное правило, установленное организаторами — это взаимовыручка. Каждый экипаж должен в любой момент быть готов прийти на помощь своему соседу.
Отличительной особенностью сегодняшнего дня является неограниченное время для прохождения трассы. Состязаний не будет, главное — успешно преодолеть все препятствия. Протяженность трассы составляет 25 километров.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Москве прошло ежегодное ралли
ретро-автомобилей. В столицу приехали более пятидесяти экипажей, начиная от легенд советского автопрома, заканчивая старинными авто
экстра-класса
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