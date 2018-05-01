«Милан» летом вновь попытается приобрести Белотти

«Милан» в летнее трансферное окно вновь попытается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти

Прошлым летом клуб из Турина отказался продавать 24-летнего форварда менее, чем за 100 миллионов долларов. В итоге руководство миланского клуба предпочло сконцентрироваться на трансфере Николы Калинича

Как утверждает Football Italia, «Милан» попробует вновь оформить трансфер Белотти, поскольку «Торино» отказался от ограничения в 100 миллионов долларов за игрока. В нынешнем сезоне он забил лишь 9 мячей в Серии А и боролся с многочисленными травмами.

В текущем сезоне «Торино» идет на 10-м месте в чемпионате Италии, а «Милан» занимает 7-ю позицию.