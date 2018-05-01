Ещё
«Милан» летом вновь попытается приобрести Белотти
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милан» летом вновь попытается приобрести Белотти 

SPORT24.ru 1 час назад
«Милан» в летнее трансферное окно вновь попытается приобрести нападающего «Торино» Андреа Белотти.
Прошлым летом клуб из Турина отказался продавать 24-летнего форварда менее, чем за 100 миллионов долларов. В итоге руководство миланского клуба предпочло сконцентрироваться на трансфере Николы Калинича.
Как утверждает Football Italia, «Милан» попробует вновь оформить трансфер Белотти, поскольку «Торино» отказался от ограничения в 100 миллионов долларов за игрока. В нынешнем сезоне он забил лишь 9 мячей в Серии А и боролся с многочисленными травмами.
В текущем сезоне «Торино» идет на 10-м месте в чемпионате Италии, а «Милан» занимает 7-ю позицию.
SPORT24.ru: последние новости
Бригада Карасева обслужит полуфинальный матч ЛЕ «Ред Булл Зальцбург» - «Марсель» Классон сыграл 50-й официальный матч за «Краснодар» Канал «Зенита» в YouTube - в 20-ке самых популярных среди европейских клубов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука20
Родченков наносит ответный удар125
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком3
Россию лишили Кубка мира по биатлону54
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201816
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение