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«Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико» хотят купить полузащитника «Спартака» Фернандо
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«Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико» хотят купить полузащитника «Спартака» Фернандо 

SPORT24.ru 11 минут назад
«Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон», намеревающиеся укрепить полузащиту перед следующим сезоном, обратили внимание на футболиста ”Спартака” Фернандо, утверждает SunSport.
Сообщается, что Фернандо хочет попробовать свои силы в топ-лиге и поэтому готов покинуть «Спартак», а руководство московского клуба якобы уже понимает, что не сможет удержать бразильца в команде.
Предполагается, что сумма трансфера может составить 22 млн фунтов (25 млн евро). При этом отмечается, что английским клубам предстоит бороться за Фернандо не только между собой, но и с испанскими «Атлетико» и «Севильей». По информации британского источника, Фернандо мог перебраться в «Севилью» еще минувшей зимой, но тогда трансфер сорвался из-за смены тренера.
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