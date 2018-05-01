«Челси», «Тоттенхэм» и «Атлетико» хотят купить полузащитника «Спартака» Фернандо

«Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон», намеревающиеся укрепить полузащиту перед следующим сезоном, обратили внимание на футболиста ”Спартака” Фернандо, утверждает SunSport.

Сообщается, что Фернандо хочет попробовать свои силы в топ-лиге и поэтому готов покинуть «Спартак», а руководство московского клуба якобы уже понимает, что не сможет удержать бразильца в команде.

Предполагается, что сумма трансфера может составить 22 млн фунтов (25 млн евро). При этом отмечается, что английским клубам предстоит бороться за Фернандо не только между собой, но и с испанскими «Атлетико» и «Севильей». По информации британского источника, Фернандо мог перебраться в «Севилью» еще минувшей зимой, но тогда трансфер сорвался из-за смены тренера.