Чемпион России по пощечинам живет в Нижнем Новгороде

— Первый в России турнир по пощёчинам был, следующему быть! Есть желающие принимать участие, есть зрители, есть зрелище. А что ещё нужно? — подытожил соревнования организатор, президент World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Кирилл Сарычев. — Это было нереально жёстко. Спасибо участникам первого чемпионата по спортивным пощёчинам! Вы сделали шоу.

Чемпионат по спортивным пощечинам проходил в рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo в Москве. Сначала вышли соперники в легком весе и, со слов организатора, скромничали.

— Но когда вышли ребята по 130 кг весом, так понараздавали себе «по щам», что мне стало не то чтобы страшно, а думаю, только бы не покалечили друг друга. Но все осталось в рамках дружбы и пусть спортивной, но забавы, — рассказал Кирилл Сарычев.

Он добавил, что один из участника после удара «поплыл». Но это был единичный случай, и парень быстро очухался. Тем не менее, все участники перед турниром проконсультировались у врача и расписались в собственной ответственности за свое здоровье.

Чемпионат проходил по олимпийской системе: проиграл — выбыл. Победа была нелегкой, хотя непосвященным соревнования кажутся очень простыми. Но тут есть свои секреты. Оказывается, если сместить удар к уху, то можно нанести серьезный ущерб противнику.

— Господа, я, конечно, выступал на многих соревнованиях, но на такое подписался впервые. По итогу имею: денежный приз за 3-е место, бомбезную гирю от спонсоров и невероятную историю для моих внуков, о том, за сколько заживает такая гематома на лице, написал на своей странице во «ВКонтакте» Влад Карманов.

Призовой фонд был 50 тысяч рублей. Победитель получил 25 тысяч. Победитель соревнований нижегородец Юрий Кузьмин отчитался перед подписчиками в соцсетях, куда потратил выигрыш.

— Прикупил на призовые новую игрушку в клуб, коромысло (йок), будем работать с ним. А заодно заказал подниматель для штанги, шибко надоело блины разбирать. Ну и для жимовиков сварят одну игрушку, вам понравится.

Соревнования в Сокольниках он назвал двумя днями куража. Турнир получил оценку победителя: «кааайф».