Ещё
Нижегородец выиграл чемпионат России по пощечинам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородец выиграл чемпионат России по пощечинам 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин победил в первом всероссийском турнире по спортивным пощечинам, который состоялся в московских Сокольниках 30 апреля. Об этом сообщается в соцсети.
Необычные соревнования прошли в рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo. В них приняли участие 10 человек. Состязания проводились по олимпийской системе: проигравший выбывал.
Сообщается, что некоторые участники во время ударов «по щам» теряли сознание.
1 мая международный фестиваля спорта продолжился соревнованиями по силовому экстриму; они пройдут в Лужниках.
Ранее сообщалось, что нижегородский боксер победил на всероссийских соревнованиях.
Newsroom24: последние новости
«Горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита работает в Нижнем Новый фитнес-клуб заработает в микрорайоне Бурнаковский осенью 79-летнего Михаила Шишова разыскивают в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука20
Родченков наносит ответный удар125
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком3
Россию лишили Кубка мира по биатлону54
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение