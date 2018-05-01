Нижегородец выиграл чемпионат России по пощечинам

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин победил в первом всероссийском турнире по спортивным пощечинам, который состоялся в московских Сокольниках 30 апреля. Об этом сообщается в соцсети.

Необычные соревнования прошли в рамках международного фестиваля спорта Sarychev Power Expo. В них приняли участие 10 человек. Состязания проводились по олимпийской системе: проигравший выбывал.

Сообщается, что некоторые участники во время ударов «по щам» теряли сознание.

1 мая международный фестиваля спорта продолжился соревнованиями по силовому экстриму; они пройдут в Лужниках.

Ранее сообщалось, что нижегородский боксер победил на всероссийских соревнованиях.