Великолукская команда по «Что? Где? Когда?» вошла в топ-10 на чемпионате России среди школьников

Великолукская команда по спортивному «Что? Где? Когда?» «Осознание» вместе с командами из Южно-Сахалинска и Тюмени разделила 9-11 места на чемпионате России среди школьников: чемпионат страны проходил 30 апреля — 1 мая в Петербурге. Всего в турнире приняли участие 42 команды. Великолукская команда взяла 52 вопроса из 84-х. Первые два места заняли хозяева турнира — команды «812» (64 взятых вопроса) и «СиМ» (59 вопросов), 3-4 места разделили «Азазелло» из Екатеринбурга и «Юольшой Джонни» из Ярославля (по 56 вопросов). Отметим, великолукскому клубу «ВО» в марте исполнилось 25 лет, это один из самых первых клубов по спортивному «Что? Где? Когда?» в России. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».