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Фернандо Торрес: «Мой уход из „Атлетико“ станет благом для клуба»
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Фернандо Торрес: «Мой уход из „Атлетико“ станет благом для клуба» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Sports.ru
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес назвал свой ранее анонсированный уход из команды благом для клуба. 34-летний футболист покинет «матрасников» по окончании нынешнего сезона.
«Моя самая большая мечта всегда была, чтобы играть здесь. Это больше всего, чего я хотел, когда был ребенком и когда вырос.
Во второй раз мне придется отказаться от команды, и оба раза были на благо клуба, и я бы это сделал в третий и четвертый раз. «Атлетико» всегда будет в моем сердце», — приводит слова футболиста Football Espana.
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