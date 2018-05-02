Фернандо Торрес: «Мой уход из „Атлетико“ станет благом для клуба»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес назвал свой ранее анонсированный уход из команды благом для клуба. 34-летний футболист покинет «матрасников» по окончании нынешнего сезона.

«Моя самая большая мечта всегда была, чтобы играть здесь. Это больше всего, чего я хотел, когда был ребенком и когда вырос.

Во второй раз мне придется отказаться от команды, и оба раза были на благо клуба, и я бы это сделал в третий и четвертый раз. «Атлетико» всегда будет в моем сердце», — приводит слова футболиста Football Espana.