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Евгений Куйвашев поздравил почетного гражданина Свердловской области, бессменного тренера «Уралочки» с юбилеем
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Евгений Куйвашев поздравил почетного гражданина Свердловской области, бессменного тренера «Уралочки» с юбилеем 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Губернатор Евгений Куйвашев 1 мая поздравил почетного гражданина Свердловской области, главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя с 80-летием.
С большим уважением отношусь к Вам как к легендарному тренеру, прирожденному спортивному лидеру, яркому, харизматичному человеку. Гордость уральской тренерской школы, Вы подготовили около двух десятков олимпийских чемпионов и свыше 50 мастеров спорта международного класса. Команда «Уралочка» под Вашим началом 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побеждала в европейских кубках по волейболу», — говорится в поздравительной телеграмме главы региона.
По словам Евгения Куйвашева, символично, что по решению Президента Российской Федерации Николай Карполь стал первым представителем игровых видов спорта, удостоившимся звания Героя Труда. Вклад самого успешного и титулованного тренера в истории российского волейбола в развитие этого вида спорта неоценим.
«Искренне рад, что Вы по-прежнему полны сил и энергии, нацелены на покорение новых победных вершин», — отметил Евгений Куйвашев.
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