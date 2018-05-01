Евгений Куйвашев поздравил почетного гражданина Свердловской области, бессменного тренера «Уралочки» с юбилеем

С большим уважением отношусь к Вам как к легендарному тренеру, прирожденному спортивному лидеру, яркому, харизматичному человеку. Гордость уральской тренерской школы, Вы подготовили около двух десятков олимпийских чемпионов и свыше 50 мастеров спорта международного класса. Команда «Уралочка» под Вашим началом 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побеждала в европейских кубках по волейболу», — говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

По словам Евгения Куйвашева, символично, что по решению Президента Российской Федерации Николай Карполь стал первым представителем игровых видов спорта, удостоившимся звания Героя Труда. Вклад самого успешного и титулованного тренера в истории российского волейбола в развитие этого вида спорта неоценим.

«Искренне рад, что Вы по-прежнему полны сил и энергии, нацелены на покорение новых победных вершин», — отметил Евгений Куйвашев.