Безумная очередь в билетный центр ЧМ. На что рассчитывают эти люди?

В 14.00 по Москве на улице Житная дом 4 открылась свободная продажа оставшихся билетов на матчи чемпионата мира. Уже с утра вдоль улицы выстроилась очередь в несколько сотен человек, которые рассчитывают, что в наличии еще есть недорогие билеты на матчи с участием ведущих сборных.

При этом периодически из здания выходят волонтеры и оповещают собравшихся, что билеты остались только на матчи, которые пройдут в Волгограде, а также на поединок Тунис — Панама в Саранске — и только первой категории. Отметим, что последний этап продаж на сайте ФИФА стартовал 18 апреля. ( Филипп ПАПЕНКОВ

Длиннющая очередь перед открытием билетного центра ЧМ на Житной. Люди надеются что-то урвать, но волонтеры выходят и предупреждают: есть билеты только в Волгоград и в Саранск на Панаму-Тунис pic.twitter.com/GQWUh6zQmb

— Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 мая 2018 г.