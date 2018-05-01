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Безумная очередь в билетный центр ЧМ. На что рассчитывают эти люди?
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Безумная очередь в билетный центр ЧМ. На что рассчитывают эти люди? 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В 14.00 по Москве на улице Житная дом 4 открылась свободная продажа оставшихся билетов на матчи чемпионата мира. Уже с утра вдоль улицы выстроилась очередь в несколько сотен человек, которые рассчитывают, что в наличии еще есть недорогие билеты на матчи с участием ведущих сборных.
При этом периодически из здания выходят волонтеры и оповещают собравшихся, что билеты остались только на матчи, которые пройдут в Волгограде, а также на поединок Тунис — Панама в Саранске — и только первой категории. Отметим, что последний этап продаж на сайте ФИФА стартовал 18 апреля. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Длиннющая очередь перед открытием билетного центра ЧМ на Житной. Люди надеются что-то урвать, но волонтеры выходят и предупреждают: есть билеты только в Волгоград и в Саранск на Панаму-Тунис pic.twitter.com/GQWUh6zQmb
— Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 мая 2018 г.
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