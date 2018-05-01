Ещё
Футболист «Спартака» Фернандо заинтересовал топ-клубы Англии и Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Спартака» Фернандо заинтересовал топ-клубы Англии и Испании 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник московского "Спартака" Лукас Фернандо попал в сферу интересов сразу нескольких клубов английского и испанского чемпионатов. Среди потенциальных работодателей бразильского футболиста называются «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон», «Севилья» и «Атлетико».
Как сообщает Чемпионат.com, все эти клубы готовы побороться за игрока «красно-белых» в летнее трансферное окно. В текущем чемпионате бразилец провел 25 матчей за москвичей, забив пять мячей. Особенно Фернандо удаются штрафные удары.
Напомним, что контракт спартаковского полузащитника с чемпионами России действует до лета 2021 года. Руководство «красно-белых» не намерено расставаться с одним из ведущих своих игроков меньше чем за 25 миллионов евро.
Вести.Ru: последние новости
В мусорном баке аэропорта Инчхон дворник нашел семь слитков золота В лондонский "Арсенал" сватают помощника Клоппа Бувача Тренер "Реала" Зидан: постараемся забить быстрый гол
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука20
Родченков наносит ответный удар125
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком3
Россию лишили Кубка мира по биатлону54
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201816
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение