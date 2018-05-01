Футболист «Спартака» Фернандо заинтересовал топ-клубы Англии и Испании

Полузащитник московского "Спартака" Лукас Фернандо попал в сферу интересов сразу нескольких клубов английского и испанского чемпионатов. Среди потенциальных работодателей бразильского футболиста называются «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон», «Севилья» и «Атлетико».

Как сообщает Чемпионат.com, все эти клубы готовы побороться за игрока «красно-белых» в летнее трансферное окно. В текущем чемпионате бразилец провел 25 матчей за москвичей, забив пять мячей. Особенно Фернандо удаются штрафные удары.

Напомним, что контракт спартаковского полузащитника с чемпионами России действует до лета 2021 года. Руководство «красно-белых» не намерено расставаться с одним из ведущих своих игроков меньше чем за 25 миллионов евро.