Мацуев: полуфинал КР — один из чёрных дней «Спартака» в истории по невезению

Известный пианист-виртуоз, народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказал мнение о шансах красно-белых стать чемпионами России в этом сезоне. За два тура до окончания сезона «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на 4 очка.

«Я остаюсь болельщиком «Спартака» даже в самые неприятные моменты. Не кидаюсь из огня в воду и из воды в огонь, как у нас это обычно бывает. Одно дело переживать, сострадать и быть вместе в одной команде. Настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а именно тогда, когда команде сложно. «Спартак» попал в яму из этих трёх матчей. Выиграй у «Урала» и «Ахмата» — было бы совсем другое положение вещей. Полуфинал Кубка России — один из чёрных дней «Спартака» в истории по невезению. Но это тоже урок. Я никогда не ориентируюсь на результаты чужих команд, нужно думать о себе в хорошем смысле этого слова. Без удачи ничего не может быть, как в футболе, так и в нашем деле.