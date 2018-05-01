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Мацуев: полуфинал КР — один из чёрных дней «Спартака» в истории по невезению
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Мацуев: полуфинал КР — один из чёрных дней «Спартака» в истории по невезению 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный пианист-виртуоз, народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказал мнение о шансах красно-белых стать чемпионами России в этом сезоне. За два тура до окончания сезона «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на 4 очка.
«Я остаюсь болельщиком «Спартака» даже в самые неприятные моменты. Не кидаюсь из огня в воду и из воды в огонь, как у нас это обычно бывает. Одно дело переживать, сострадать и быть вместе в одной команде. Настоящий болельщик проявляется не во времена триумфа, а именно тогда, когда команде сложно. «Спартак» попал в яму из этих трёх матчей. Выиграй у «Урала» и «Ахмата» — было бы совсем другое положение вещей. Полуфинал Кубка России — один из чёрных дней «Спартака» в истории по невезению. Но это тоже урок. Я никогда не ориентируюсь на результаты чужих команд, нужно думать о себе в хорошем смысле этого слова. Без удачи ничего не может быть, как в футболе, так и в нашем деле.
Чувствовал, что «Локомотив» проиграет «Краснодару», потому что «Краснодару» очки нужны, как воздух. А дальше чистая рулетка, сложно предположить исход. «Локомотив» отвык от подобного давления. У Юрия Павловича, с которым у меня отличные отношения, уважаю его, как тренера, последнее чемпионство было в 2004 году. Сладость победы сказывается. «Спартаку» следует выигрывать оставшиеся матчи, чтобы как минимум сохранить место в Лиге чемпионов. «Локомотиву» же кроме поражения с «Зенитом» нужно ещё не выиграть у «Арсенала» для того, чтобы не стать чемпионом. Хорошо, что есть интрига, а то не было бы так интересно. Замечательная пора для болельщиков — два тура будут очень жаркими. Так что, если «Зенит» выиграет, то интрига сохранится, а потом нужно будет болеть за Дзюбу и Ко. Тем более, что ему необходимо забивать в контексте приглашения и не приглашения в сборную», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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