Тренер волейбольной «Уралочки» намерен проработать в одном клубе 50 лет

Прославленный волейбольному тренеру Николай Карполь , возглавляющий екатеринбургскую «Уралочку», сообщил о намерении побить рекорд одного из тренеров клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности работы на данной должности, который руководил одной командой 50 лет.

"Если хватит здоровья, то рекорд побью. В этом году я еще не собираюсь уходить. Ну, а если не побить, то хотя бы догнать. Но все-таки это разные достижения, мы живем в другое время. Его рекорд установлен с 1900 по 1950 год. Тогда как такового профессионального спорта еще не было, хотя были созданы лиги, и сам рекорд был установлен в НХЛ.

Это говорит о том, что люди относились трепетно к своей родине и местам, где проживали, имели ответственность. Сегодня же, когда миграция коснулась всех, особенно в спорте, подобное стало сложным. Но вот, например, в наших театрах есть те, кто работает много-много лет", — цитирует Карполя ТАСС

1 мая Николаю Карполю исполнилось 80 лет. Его тренерская карьера составляет уже 59 лет, 49 из которых он отдал «Уралочке».