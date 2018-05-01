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Тренер волейбольной «Уралочки» намерен проработать в одном клубе 50 лет
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Тренер волейбольной «Уралочки» намерен проработать в одном клубе 50 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прославленный волейбольному тренеру Николай Карполь, возглавляющий екатеринбургскую «Уралочку», сообщил о намерении побить рекорд одного из тренеров клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности работы на данной должности, который руководил одной командой 50 лет.
"Если хватит здоровья, то рекорд побью. В этом году я еще не собираюсь уходить. Ну, а если не побить, то хотя бы догнать. Но все-таки это разные достижения, мы живем в другое время. Его рекорд установлен с 1900 по 1950 год. Тогда как такового профессионального спорта еще не было, хотя были созданы лиги, и сам рекорд был установлен в НХЛ.
Это говорит о том, что люди относились трепетно к своей родине и местам, где проживали, имели ответственность. Сегодня же, когда миграция коснулась всех, особенно в спорте, подобное стало сложным. Но вот, например, в наших театрах есть те, кто работает много-много лет", — цитирует Карполя ТАСС.
1 мая Николаю Карполю исполнилось 80 лет. Его тренерская карьера составляет уже 59 лет, 49 из которых он отдал «Уралочке».
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