Широков: видно, футбол для Головина не в тягость, а наоборот доставляет радость

«Головин постоянно прибавляет и совершенствуется. У него всегда были хорошие качества: он игрок достаточно резкий, техничный, с хорошим видением поля. Все эти навыки он развивает. Видно, что футбол для него не в тягость, а наоборот доставляет огромную радость. Он с огромным удовольствием тренируется, играет, у него это получается, и отсюда большой прогресс. Надеюсь и уверен, что Головин и дальше будет прогрессировать. Дай бог, уедет в хороший европейский клуб», — сказал Широков в эфире программы «Футбол России».