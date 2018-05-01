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Широков: видно, футбол для Головина не в тягость, а наоборот доставляет радость
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Широков: видно, футбол для Головина не в тягость, а наоборот доставляет радость 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мыслями об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.
«Головин постоянно прибавляет и совершенствуется. У него всегда были хорошие качества: он игрок достаточно резкий, техничный, с хорошим видением поля. Все эти навыки он развивает. Видно, что футбол для него не в тягость, а наоборот доставляет огромную радость. Он с огромным удовольствием тренируется, играет, у него это получается, и отсюда большой прогресс. Надеюсь и уверен, что Головин и дальше будет прогрессировать. Дай бог, уедет в хороший европейский клуб», — сказал Широков в эфире программы «Футбол России».
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