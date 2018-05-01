Уткин сообщил о двух договорных матчах в 28-м туре РФПЛ

Известный спортивный телекомментатор Василий Уткин заявил, что в прошедшем 28-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) были сыграны по меньшей мере два матча, которые не несли характера спортивной борьбы, сообщает "Советский спорт"

"В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть договорняка", — написал журналист в своем твиттере.

На просьбу назвать матчи, которые, по его мнению, носили статус договорных, он ответил отрицательно, аргументируя это боязнью понести уголовную ответственность.

В 2006 году Уткин стал главным лицом скандала, связанного с его статьей о матче «Ростов» — ЦСКА. По мнению журналиста, та игра была договорной. В результате руководство армейского клуба подало в суд на газету, в которой был опубликован материал, а также на Уткина.

В результате Арбитражный суд города Москвы обязал газету опровергнуть информацию о договорном характере матча, а также заплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей.