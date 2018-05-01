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Уткин сообщил о двух договорных матчах в 28-м туре РФПЛ
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Уткин сообщил о двух договорных матчах в 28-м туре РФПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный телекомментатор Василий Уткин заявил, что в прошедшем 28-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) были сыграны по меньшей мере два матча, которые не несли характера спортивной борьбы, сообщает "Советский спорт".
"В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть договорняка", — написал журналист в своем твиттере.
На просьбу назвать матчи, которые, по его мнению, носили статус договорных, он ответил отрицательно, аргументируя это боязнью понести уголовную ответственность.
В 2006 году Уткин стал главным лицом скандала, связанного с его статьей о матче «Ростов» — ЦСКА. По мнению журналиста, та игра была договорной. В результате руководство армейского клуба подало в суд на газету, в которой был опубликован материал, а также на Уткина.
В результате Арбитражный суд города Москвы обязал газету опровергнуть информацию о договорном характере матча, а также заплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей.
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