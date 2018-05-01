Уткин: в минувшем туре было как минимум два договорняка

Известный спортивный комментатор Василий Уткин усомнился в честности футбольных матчей на прошедшей игровой неделе.

«В минувшем туре было как минимум два фиксированных результата. То есть договорняка», — написал Уткин в своём Twitter.

Уткин, правда, не стал уточнять, какие два матча он имел ввиду. Он аргументировал это уголовной ответственностью, потому что он не может доказать свои слова.

Ранее полиция Португалии начала расследование в отношении футбольного клуба «Бенфика» по подозрению в организации договорных матчей.