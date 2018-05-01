Лаллана отправился с «Ливерпулем» на ответный матч с «Ромой»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана полетел с командой в Рим на ответный матч ½ финала Лиги чемпионов с «Ромой», сообщает официальный сайт клуба.

29-летний игрок пропустил весь апрель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной 31 марта в матче с «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что Лаллана может пропустить всю концовку сезона, однако после восстановления в ЮАР он вернулся к тренировкам.

Также на ответную игру в Рим отправился полузащитник Садьо Мане , пропустивший в субботу матч 36-го тура премьер-лиги со «Сток Сити» (0:0).

Состав «Ливерпуля»:

вратари: Кариус, Миньоле, Уорд;

защитники: Кляйн, ван Дейк, Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Александер-Арнольд;

полузащитники: Вейналдум, Милнер, Фирмино, Салах, Хендерсон, Мане, Лаллана, Джонс, Рафаэл Камашу;

форварды: Ингз, Соланке, Вудберн, Мастерсон.

Напомним, матч «Рома» — «Ливерпуль» пройдет 2 мая на «Стадио Олимпико». Начало — 21:45 (мск).

Кто пройдет в финал Лиги чемпионов: «Рома» или «Ливерпуль»?