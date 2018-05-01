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Владимир Жарков: Благодарю всех за прекрасные шесть лет в ЦСКА, но сейчас наши пути расходятся
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Владимир Жарков: Благодарю всех за прекрасные шесть лет в ЦСКА, но сейчас наши пути расходятся 

Советский спорт 35 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Хочу поблагодарить всех болельщиков. Благодаря вам, играя дома или на выезде, мы всегда играли на своем домашнем льду. Армейцы встречали нас в аэропорту и на арене. Мы всегда видели их на трибунах и слышали. Вы болели за нас, мы играли для вас. Благодарю всех за эти прекрасные шесть лет в команде. Я старался в каждом матче сделать максимум и добиться тех высот, на которые мы с вами нацелены. За эти шесть лет ЦСКА очень прилично вырос и как команда, и как семья. Под семьей я имею в виду вас. Вы приходили на все матчи, болели и переживали за нас. Самое главное с вашей стороны — это ваша поддержка. Мы отвечали вам трудом и победами. А сейчас наши пути расходятся. До новых встреч», — цитирует Жаркова официальный сайт ЦСКА.
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