Главный болельщик «Зенита» от досады захотел поддерживать «Тосно»

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал работу Роберто Манчини на посту главного главного тренера петербургского клуба. По его мнению, итальянский специалист должен быть отправлен в отставку в случае невыхода сине-бело-голубых в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

"Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату", — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

В матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают четвертое место и имеют в своем активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что Манчини по окончании сезона сменит «Зенит» на сборную Италии.