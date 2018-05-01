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Главный болельщик «Зенита» от досады захотел поддерживать «Тосно»
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Главный болельщик «Зенита» от досады захотел поддерживать «Тосно» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал работу Роберто Манчини на посту главного главного тренера петербургского клуба. По его мнению, итальянский специалист должен быть отправлен в отставку в случае невыхода сине-бело-голубых в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
"Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит». Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату", — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».
В матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским ЦСКА. В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают четвертое место и имеют в своем активе 50 очков.
Ранее сообщалось, что Манчини по окончании сезона сменит «Зенит» на сборную Италии.
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