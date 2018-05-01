«Горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита работает в Нижнем

«Горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита будет работать с 1 по 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

Специалисты проконсультируют граждан по телефонам (831) 432-29-55 и 8-910-100-14-66.

Также напоминаем, что всследование клещей в Нижегородской области осуществляется в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнем Новгороде на ул. Нижневолжская набережная, 2 (подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), тел. 8-903-848-04-30). и лаборатории в Шахунье на ул. Революционная, 32, тел. (8315) 22-73-20).