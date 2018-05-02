Сергей Силкин: «Локомотив» не упустит золото

«Верни „Локомотив“ Семина раньше, третье золото не пришлось бы ждать так долго»

— Железнодорожники не упустят титул? — Не должны. Представляете, если такое случится, как обидно будет? Иметь такой серьезный отрыв и вдруг все упустить. Конкуренты «Локомотива» ведь тоже теряют очки. В следующем туре они играют дома с «Зенитом» — тем почетнее и торжественнее будет момент. При своих болельщиках, — приводит слова Силкина Rusfootball.Info. — Нужно оформлять чемпионство. Смогут ли москвичи обыграть «Зенит»? «Зенит» не показывает сейчас той игры, которую демонстрировал в первой части чемпионата. Чемпионская игра тогда действительно была.

Видно, что в команде нет хорошего нападающего, проблема в обороне, в организации атакующих действий. Не хватает Кокорина. Проблем хватает. Конечно, это вовсе не говорит о том, что «Локомотив» обязательно должен обыгрывать соперника. «Зенит» опять же борется путевку в Лигу чемпионов. Да, хозяев поля в определенной степени устроит и ничья, но «Зенит» не устроит точно.