Наингголан: «Роме» будет сложно одолеть «Ливерпуль», но против «Барселоны» тоже было трудно"

Хавбек «Ромы» Раджа Наингголан накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» заявил, что команде нельзя повторять те же ошибки, которые были допущены в первой встрече. Матч начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.

"В таких матчах соперник может наказать моментально. Нужно не терять концентрацию все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно.

Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя повторять те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.