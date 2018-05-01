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Наингголан: «Роме» будет сложно одолеть «Ливерпуль», но против «Барселоны» тоже было трудно"
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Наингголан: «Роме» будет сложно одолеть «Ливерпуль», но против «Барселоны» тоже было трудно" 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек «Ромы» Раджа Наингголан накануне ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» заявил, что команде нельзя повторять те же ошибки, которые были допущены в первой встрече. Матч начнется 2 мая в 21:45 по московскому времени.
"В таких матчах соперник может наказать моментально. Нужно не терять концентрацию все 90 минут и постараться отыграться. Понимаем, что будет трудно, но против «Барселоны» тоже было трудно.
Мы забили два мяча в концовке, и это дает нам небольшую надежду на победу в противостоянии. Нельзя повторять те же ошибки, что мы допустили в первом матче. Думаю, каждый из нас осознает, что пошло не так в первой игре, и мы не можем допустить, чтобы подобное повторилось.
Безусловно, я из тех игроков, кто не выходит на поле с мыслью только бы забить. Мне, конечно, нравится забивать, но итоговый счет намного важнее. В этом сезоне я отдал больше результативных передач. Будем надеяться, открою завтра свой голевой счет в этой Лиге чемпионов", — приводит слова Наингголана пресс-служба УЕФА.
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