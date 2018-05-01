Чешский голкипер Либор Кашик перешел в хабаровский ХК «Амур» 

Чешский голкипер Либор Кашик, выступавший в минувшем сезоне за чешский «Злин», подписал контракт с хабаровским «Амуром» на два сезона, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Другой вратарь из Чехии Доминик Граховина заключил двухлетнее соглашение с астанинским «Барысом».
Финский «Йокерит» подписал двухлетние контракты с защитниками Оливером Лауридсеном и Роопе Рейни, а также форвардом Алекси Хальме. Также финский клуб заключил однолетние соглашения с защитником Нико Нурмикантой и форвардом Йооной Монто.
Защитник Станислав Романов подписал новый контракт на один год с подмосковным «Витязем».