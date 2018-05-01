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Shox подтвердил состав с Ex6TenZ и SmithZz
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Shox подтвердил состав с Ex6TenZ и SmithZz 

CyberSport.ru 44 минуты назад
Фото: CyberSport.ru
Ришар shox Папильон в интервью Canal Esport Club подтвердил, что продолжит карьеру в составе с Кевином Ex6TenZ Дролансом и Эдуардом SmithZz Дюбордо. Слухи о новом ростере Папильона появились после того, как его исключили из G2 Esports.
Flickr.com  Shox добавил, что к ним может присоединиться Кэнни kennyS Шраб в зависимости от результатов G2 на ближайших турнирах. Он также заявил, что восстановился уже на 90%. В январе 2018 года у француза обнаружили кисту запястья, а 23 марта провели операцию по ее удалению.
9 марта Папильона исключили из G2. Вместе с ним команду покинул тренер SmithZz, который возобновил карьеру игрока. Позже shox рассказал, что хотел кардинально изменить состав G2 Esports, пригласив Ex6TenZ и SmithZz вместо NBK и apEX. Шраб был не против замен, но Bodyy не поверил в будущее такого состава. В итоге коллектив взял Оскара mixwell Канэлласа на испытательный срок, а капитаном G2 стал Шмитт.
21 марта редактор VaKarM.net Дориан Гостанцо опубликовал данные о новом составе Папильона. По словам Гостанцо, в команду войдут Ex6TenZ, SmithZz, 17-летний игрок against All authority Матье ZywOo Эрбо и 22-летний полупрофессиональный геймер Себастьян KenShaX Лоддэ. Гостанцо заявил, что коллектив может подписать Team Vitality, но генеральный директор G2 опроверг эту информацию.
Потенциальный ростер shox:
Кевин Ex6TenZ Дроланс;
Ришар shox Папильон;
Эдуард SmithZz Дюбордо;
Кэнни kennyS Шраб (?);
TBA.
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