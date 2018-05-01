Ещё
Алексей Бадюков: «В составе сборной на чемпионат мира — голодные до побед игроки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Бадюков: «В составе сборной на чемпионат мира — голодные до побед игроки» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, хоккейный телекомментатор-эскперт Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России для участия в чемпионате мира-2018. Тренерский штаб национальной команды во главе с Ильей Воробьевым 1 мая обнародовал список игроков, которые выступят на турнире в Дании.
"Задача одна — золото на чемпионате мира. Иначе зачем ехать?"
— Почему, на ваш взгляд, в состав не попал Владимир Ткачев, и какой будет линия центральных нападающий сборной России?
— У Ткачева был тяжелый сезон. Его проверили на последнем этапе Евротура, и было видно, что как физически, так и психологически ему на данный момент тяжело адаптироваться. Так как на подготовку к чемпионату осталось совсем мало времени, то тренерский штаб решил, что будет лучше дать ему отдохнуть. Уверен, что на него, конечно, рассчитывают в дальнейшем.
Анисимов, судя по всему, будет одним из тех центральных, на которого можно будет положиться во всех игровых ситуациях, в том числе в меньшинстве. Предыдущие чемпионаты это подтвердили. Павел Дацюк — лидер и на льду, и в раздевалке. Роль лидера вполне может взять на себя и Сергей Андронов.
— Не удивило ли вас в составе наличие рядя молодых игроков из НХЛ?
— Это голодные до побед ребята. Бучневич и Сошников хотят сыграть на международных соревнованиях, имеют опыт быстрого хоккея. Ведь соперники не дремлют — у канадцев, американцев, шведов и финнов по разным причинам большие планы на этот чемпионат. В том числе потому, что НХЛ не поехала на Олимпиаду, все собрали серьезные составы.
Учитывая манеру, в которой очевидно будут действовать соперники, состав нужно было подбирать соответственно. В составе должны быть хоккеисты, умеющие противодействовать командам, играющим в североамериканском ключе. Бучневич и Сошников неплохо показали себя на Евротуре, и думаю, что еще могут прибавить по ходу чемпионата мира.
Спорт-Экспресс: последние новости
Новая программа Загитовой будет под музыку "Призрака оперы" Романьоли будет готов к финалу Кубка Италии Юрист ИААФ ушел в отставку в знак протеста против правила о тестостероне у спортсменок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях12
Назван первый финалист Лиги чемпионов4
Британцы ополчились на Кафельникова10
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201828
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение