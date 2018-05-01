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На полузащитника «Спартака» Фернандо претендуют пять европейских топ-клубов
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На полузащитника «Спартака» Фернандо претендуют пять европейских топ-клубов 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Бразильский полузащитник "Спартака" Лукас Фернандо может покинуть московский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает "Советский спорт".
По информации The Sun, в услугах 26-летнего игрока заинтересованы сразу пять европейских топ-клуба, среди которых лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» и ливерпульский «Эвертон», а также испанские «Севилья» и «Атлетико».
Отмечается, что руководство красно-белых готово расстаться с игроком основного состава команды не менее чем за €25 млн Соглашение между Фернандо и «Спартаком» рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне чемпионата России бразилец сыграл в 25 матчах, в которых забил пять мячей.
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