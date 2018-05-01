Кирилл Капризов: «Мои фан-клубы? Девчонки пишут, поздравляют — это приятно»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки сборной России порадовался появлению после Олимпиады появлению своих новых фан-клубов.

— Остались ли силы после долгого сезона?

— Все нормально. Есть время и отдохнуть, и подготовиться.

— Как изменилась жизнь после Олимпиады?

— В чем изменилась?

— У вас появилось двадцать фан-клубов в Инстаграме после Олимпиады.

— Я видел. Мне приятно. Там, в основном, маленькие болельщицы, девчонки. Они пишут, поздравляют, выкладывают все подряд. Интересно смотреть.

— Что чувствовали, когда играли на Олимпиаде в тройке с Дацюком?

— Это была большая честь для меня. Я получал огромное удовольствие. С кем тренеры меня ставят — с тем ставят.

— В чем нужно прибавить нашей сборной?

— Прибавлять нужно всегда и во всем. Тренеры нам подскажут, в чем прибавить.

— Может, дело в том, что Дацюка не было в составе?

— Возможно.

— Вы были раньше в Дании?