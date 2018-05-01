Нападающий сборной России Кирилл Капризов после открытой тренировки сборной России порадовался появлению после Олимпиады появлению своих новых фан-клубов.
— Остались ли силы после долгого сезона?
— Все нормально. Есть время и отдохнуть, и подготовиться.
— Как изменилась жизнь после Олимпиады?
— В чем изменилась?
— У вас появилось двадцать фан-клубов в Инстаграме после Олимпиады.
— Я видел. Мне приятно. Там, в основном, маленькие болельщицы, девчонки. Они пишут, поздравляют, выкладывают все подряд. Интересно смотреть.
— Что чувствовали, когда играли на Олимпиаде в тройке с Дацюком?
— Это была большая честь для меня. Я получал огромное удовольствие. С кем тренеры меня ставят — с тем ставят.
— В чем нужно прибавить нашей сборной?
— Прибавлять нужно всегда и во всем. Тренеры нам подскажут, в чем прибавить.
— Может, дело в том, что Дацюка не было в составе?
— Возможно.
— Вы были раньше в Дании?
— Нет. Никаких ассоциаций страна не вызывает. Для нас главное — играть в хоккей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)