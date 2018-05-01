Ещё
Артем Тимофеев: Ощущения после возвращения в стартовый состав «Спартака» потрясающие
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Тимофеев: Ощущения после возвращения в стартовый состав «Спартака» потрясающие 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев прокомментировал свое возвращение в стартовый состав команды.
В воскресенье в матче 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:0) 24-летний Тимофеев провел на поле все 90 минут.
«Это долгожданное событие, ждал долго, хотелось играть, — сказал Тимофеев в интервью клубной пресс-службе. — Ощущения потрясающие. Долго этого ждал, сыграл. Хорошо, что выиграли. Ощущения просто супер.
Почему не забил? Не хватило хладнокровия».
Напомним, 9 августа в матче пятого тура с «Арсеналом» (2:0) Тимофеев также вышел в стартовом составе «Спартака» и получил разрыв крестообразной связки, после чего не играл восемь месяцев.
Советский спорт: последние новости
«Арсенал» продлил контракт с защитником Холдингом (фото) Полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в Англии или Испании "Ахмат" и "Урал" сыграли вничью
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит16
Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ с охраной12
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение