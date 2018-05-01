Артем Тимофеев: Ощущения после возвращения в стартовый состав «Спартака» потрясающие

В воскресенье в матче 28-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (2:0) 24-летний Тимофеев провел на поле все 90 минут.

«Это долгожданное событие, ждал долго, хотелось играть, — сказал Тимофеев в интервью клубной пресс-службе. — Ощущения потрясающие. Долго этого ждал, сыграл. Хорошо, что выиграли. Ощущения просто супер.

Почему не забил? Не хватило хладнокровия».

Напомним, 9 августа в матче пятого тура с «Арсеналом» (2:0) Тимофеев также вышел в стартовом составе «Спартака» и получил разрыв крестообразной связки, после чего не играл восемь месяцев.